الآلاف يتظاهرون في مدريد تأييداً لوحدة إسبانيا

الشارقة 24 – رويترز:

تظاهر الآلاف في مدريد السبت، وهم يلوحون بالأعلام الإسبانية دعماً لوحدة البلاد ورفضاً لحملة في إقليم قطالونيا تدعو لانفصاله عن إسبانيا.

ورفع محتجون لافتات كتب عليها "أوقفوا سانتشيث، الانتخابات الآن!"، خلال المظاهرة التي أقيمت في ساحة بلاسا كولون بوسط العاصمة الإسبانية.

وتولى سانتشيث السلطة هذا العام بدعم من أحزاب قومية في قطالونيا، صوتت معه لسحب الثقة من رئيس الوزراء السابق ماريانو راخوي، بعد أن لحقت فضيحة فساد بالحزب الشعبي الذي ينتمي إليه.

وتراجعت حدة التوترات مع مدريد منذ العام الماضي لكن حكومة قطالونيا واصلت الدفاع عن فكرة إجراء استفتاء على الانفصال عن إسبانيا، وهو ما أكدت الحكومة الإسبانية أنها لن تقبله.