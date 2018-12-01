استقالة وزير بريطاني آخر احتجاجاً على خطة ماي لـ "بريكست"

الشارقة 24 - د ب أ:





استقال سام جيماه وزير الجامعات والعلوم في بريطانيا، يوم الجمعة، احتجاجاً على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وكتب جيماه، الذي أصبح العضو التاسع في حكومة ماي، الذي يستقيل من منصبه، بسبب اتفاقها مع بروكسل، على "تويتر"، أنه لن يؤيد الاتفاق عندما يصوت عليه المشرعون يوم 11 ديسمبر الجاري، وأضاف أن الاتفاق "ليس في مصلحة بريطانيا الوطنية".

واعتبر أن التصويت عليه سيضع بلاده على طريق الفشل، وأوضح "سنخسر ولن نسيطر على مصيرنا الوطني".

وتعد استقالة الوزير أحدث ضربة لماي، التي تحاول كسب التأييد للاتفاق على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والذي تم التصديق عليه قبل أيام، من قبل الدول الـ27 الأخرى الأعضاء في الاتحاد.