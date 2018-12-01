الشرطة الفرنسية تتأهب لمزيد من الاحتجاجات

الشارقة 24 – رويترز:

حشدت السلطات الفرنسية، آلافاً من أفراد الشرطة الإضافيين في باريس، قبل ثالث مظاهرة ينظمها، يوم السبت، المحتجون الغاضبون من رفع أسعار الوقود، في الوقت الذي حذر فيه مسؤولو الأمن من تجدد أعمال العنف.

ولأكثر من أسبوعين، أغلق محتجو "السترات الصفراء"، الطرق عبر فرنسا، في احتجاج عفوي وشعبي، ضد زيادة ضرائب السولار وارتفاع تكاليف المعيشة.

وتزايد الاحتجاج، وتحول إلى أحد أكبر وأعتى التحديات، التي واجهها الرئيس إيمانويل ماكرون، منذ توليه السلطة قبل 18 شهراً.

وأعرب دينس جاكوب وهو مسؤول باتحاد للشرطة، عن قلقه من تسلل مجموعات صغيرة من مثيري الشغب، الذين ليسوا من جماعة السترات الصفراء إلى المظاهرة، للاشتباك مع قوات الأمن، وتحدي سلطة الدولة.

وأوضح مسؤولون، أنهم يتوقعون انتشار نحو خمسة آلاف من أفراد الشرطة والدرك في باريس، مقابل نحو ثلاثة آلاف، يوم السبت الماضي.

وسيتم نشر خمسة آلاف شرطي آخرين عبر البلاد، تحسباً لاحتجاجات أخرى من متظاهري السترات الصفراء.

وقام عمال بوضع حواجز معدنية ولوحات خشبية، أمام الواجهات الزجاجية للمطاعم والمتاجر الموجودة، في أشهر شوارع باريس، يوم الجمعة، وسيُغلق شارع الشانزليزيه، أمام حركة المرور، وسيدخله المشاة عبر نقاط تفتيش.

ومن المقرر رسمياً، تنظيم ثلاثة احتجاجات عبر باريس، يوم السبت، تشمل احتجاج أصحاب السترات الصفراء، واحتجاجاً نقابياً على البطالة، ومظاهرة منفصلة ضد العنصرية.