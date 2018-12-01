فرار جندي كوري شمالي إلى الجنوبية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، أن جندياً كورياً شمالياً، فر إلى كوريا الجنوبية، يوم السبت، ولكن لم تحدث تحركات غير عادية، من جانب جيش كوريا الشمالية، رداً على ذلك.

وأوضحت رئاسة أركان القوات المسلحة الكورية الجنوبية، أنه تم رصد هذا الجندي، يتحرك صوب كوريا الجنوبية، ثم عبوره بعد ذلك، خطاً عسكرياً يفصل بين البلدين.

وحدث هذا الفرار، بعد أن أزالت الكوريتان، نقاط حراسة على طول الحدود، في محاولة لبناء الثقة، في شبه الجزيرة الكورية المقسمة.

ومثل هذا الانشقاق نادر، ولكن حدث العديد من عمليات الفرار، خلال السنوات الأخيرة، ما أدى أحياناً، إلى إثارة توترات على الحدود الشديدة التحصين.