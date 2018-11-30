تيخوانا المكسيكية تفتح مأوى جديداً لاستقبال المهاجرين

الشارقة 24 – رويترز:

أقامت سلطات مدينة تيخوانا المكسيكية، الواقعة على الحدود مع الولايات المتحدة، مأوى جديداً لاستقبال أعداد متزايدة من المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى، الذين يسعون للحصول على حق اللجوء إلى الولايات المتحدة.

ويأمل المهاجرون أن تتوافر سبل الراحة في المأوى الثاني في تيخوانا بشكل أكبر من المأوى الأول، الذي تعرض لهطول أمطار غزيرة، مما ألحق أضراراً به.

ويعيش العديد من المهاجرين الفارين من الاضطهاد السياسي والمتاعب الاقتصادية داخل خيام، بينما يعيش آخرون داخل ملاجئ مؤقتة مصنوعة من أكياس القمامة، وسط ظروف قاسية.

ورغم هذه الظروف، يبدو أن الكثير من المهاجرين يعتزمون البقاء داخل المكسيك من أجل الحصول على فرصة لدخول الولايات المتحدة، حيث تقدم أكثر من 600 مهاجر، في يوم واحد فقط، بطلبات للحصول على تصريحات للعمل في المكسيك.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد علق منح حق اللجوء للمهاجرين الذين يعبرون الحدود الأميركية المكسيكية بشكل غير قانوني، في مسعى لإيجاد سبل جديدة لمنع الآلاف من الزحف من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة.