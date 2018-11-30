أوكرانيا تمنع دخول البالغين الروس خوفاً من غزو شامل

الشارقة 24 – رويترز:





قررت أوكرانيا، الجمعة، منع البالغين الروس من دخول أراضيها، في خطوة اتخذت في ظل حالة الطوارئ، بعد أن أطلقت روسيا النار، الأحد، على 3 سفن أوكرانية قبالة ساحل شبه جزيرة القرم واحتجزتها.

وأعلنت أوكرانيا، أن قرار منع الدخول ينطبق على الرجال الروس، الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و60 عاماً، وذكر مسؤول كبير في جهاز أمن الدولة الأوكراني، أن بلاده تبحث ما إذا كانت سترد "بالمثل" على الحادث الذي وقع يوم الأحد في البحر ألأسود.

وقبل إعلان أوكرانيا قرار منع الدخول، ألغى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اجتماعاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الأرجنتين، تعبيراً عن رفض واشنطن للسلوك الروسي في المواجهة البحرية مع أوكرانيا، وقوبل إجراء ترامب بالاستحسان في كييف.

وأدت أنباء إلغاء الاجتماع إلى انخفاض قيمة العملة الروسية الروبل، التي تتسم بحساسية إزاء الأحداث التي يمكن أن تفضي إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا.

ووصف الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو قرار منع البالغين الروس من الدخول بالإجراء المهم لمنع غزو شامل.