الشرطة الألمانية تداهم مكاتب لدويتشه بنك في تحقيق حول مزاعم غسل أموال

الشارقة 24 – رويترز:

ذكر مكتب المُدعي العام في فرانكفورت، العاصمة المالية لألمانيا، أن الشرطة داهمت 6 مكاتب لدويتشه بنك في فرانكفورت وحولها، بسبب مزاعم غسل أموال مرتبطة بما يعرف باسم "وثائق بنما".

وقام نحو 170 من ضباط الشرطة وممثلي الادعاء ومفتشي الضرائب بتفتيش المكاتب، حيث تم التحفظ على وثائق مكتوبة وأخرى إلكترونية تتعلق بأنشطة الأعمال.

وأوضح مكتب المُدعي العام، أن المحققين يفحصون أنشطة اثنين من موظفي البنك، لم يكشف عن اسميهما، تردد أنهما ساعدا عملاء في تأسيس شركات في الخارج بغرض غسل أموال.

وقالت متحدثة باسم المكتب إن التحقيق يركز على الأعوام من 2013 إلى 2018.

وأضاف المكتب، أنه تم إطلاق التحقيق بعدما راجع المحققون تسريبات من بينها "وثائق بنما"، التي تضم ملايين الوثائق من شركة موساك فونسيكا البنمية للمحاماة وجرى تسريبها إلى وسائل الإعلام في أبريل 2016.

وذكر ممثلو الادعاء إنهم يحققون فيما إذا كان دويتشه بنك ربما ساعد عملاء على إنشاء شركات خارجية في ملاذات ضريبية، بحيث يمكن للأموال المحولة إلى حسابات في هذا البنك أن تلتف على قواعد مكافحة غسل الأموال.

لكن دويتشه بنك، أكبر مؤسسة مالية في ألمانيا، قال: "إنه يعتقد أنه قدم بالفعل جميع المعلومات ذات الصلة المرتبطة "بوثائق بنما"، ونفى أن يكون قد تعمد إخفاء بيانات إضافية بشأن تلك الوثائق عن السلطات".

تأتي تلك الأنباء في وقت يحاول فيه دويتشه بنك إصلاح سمعته المتضررة، بعد 3 سنوات من الخسائر، إضافةً إلى فضائح مالية وتنظيمية.