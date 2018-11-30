الأمم المتحدة: مقتل 23 مدنياً بقصف أميركي في أفغانستان

الشارقة 24 – أ ف ب:





أعلنت الأمم المتحدة، أن 23 مدنياً على الأقل، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا يوم الثلاثاء، في قصف للجيش الأميركي، خلال عملية ضد حركة طالبان، في ولاية هلمند بجنوب أفغانستان.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، في تقرير، أن ثلاثة مدنيين أيضاً جرحوا عندما شنت القوات العسكرية الدولية، ضربة جوية بعد مواجهات على الأرض مع مقاتلي طالبان.

وأشارت إلى أن الملاحظات الأولى تشير إلى أن أغلبية الضحايا، هم من النساء والأطفال، مذكرة كل أطراف النزاع، بواجباتهم في حماية المدنيين.

وكان مسؤولون محليون، قد تحدثوا من قبل عن مقتل عدد من أفراد عائلة واحدة، وأشار أحدهم إلى مقتل 18 مدنياً على الأقل، لكن تعذر تأكيد هذا الرقم.