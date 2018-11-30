مرض غامض يدفع كندا إلى مراجعة وجودها الدبلوماسي في كوبا

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلن مسؤولون، يوم الخميس، أن كندا ستراجع وجودها الدبلوماسي في كوبا، في أعقاب ظهور حالة إصابة بمرض غامض، على أحد موظفي سفارتها في هافانا، في تكرار لوقائع سابقة، تسببت في حيرة الباحثين، في كندا والولايات المتحدة.

وفي الأسبوع المقبل، سيسافر مسؤولون كنديون كبار إلى هافانا، لمراجعة العمليات الدبلوماسية الكندية في كوبا.

وأوضح مسؤول كندي كبير، أنه في حين أنه من السابق لأوانه تحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة.

وذكر مسؤولون، أن حالة الإصابة الجديدة، التي تم تحديدها في أوائل صيف هذا العام، ترفع مجموع المسؤولين الدبلوماسيين الكنديين وأفراد أسرهم المتضررين، من المرض الغامض، إلى 13، ما يثير أسئلة خطيرة حول صحة وسلامة الدبلوماسيين الكنديين في كوبا.

وأصيب موظف السفارة الكندي، بمجموعة من الأعراض، أطلقت عليها وسائل إعلام اسم "متلازمة هافانا".

وأوضح مسؤولون، أن هذه الأعراض، تشمل نزيف الأنف والغثيان والدوار وفقدان التوازن والصداع ومضاعفات، تتعلق بالسمع والبصر والإرهاق.

وكان دبلوماسيون أميركيون في كوبا، قد أبلغوا عن أعراض غامضة مماثلة، في عام 2016.