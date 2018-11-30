قطار كوري جنوبي ينطلق إلى الشمالية

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت وكالة يونهاب للأنباء، أن قطاراً كورياً جنوبياً انطلق، يوم الجمعة، لكوريا الشمالية، حيث تسعى الدولتان، إلى إعادة ربط أنظمة السكك الحديدية بينهما، كجزء من جهود التقارب.

وذكرت الوكالة أن القطار، الذي يقل عشرات المسؤولين والخبراء، انطلق من سيؤول، وسيقوم بفحص 1200 كيلو متر، من خطوط السكك الحديدية في طريقه إلى محطة بانمون، بالقرب من مدينة كايسونج الحدودية في كوريا الشمالية.

ويتوقع أن تستغرق الرحلة 18 يوماً، وتنتهي في 17 ديسمبر المقبل.

ومن محطة بانمون، تقوم قاطرة من كوريا الشمالية، بجر ست عربات لمسافة 400 كيلو متر، على طول خط السكك الحديدية، إلى مدينة سينويجو، بالقرب من الحدود الكورية الشمالية مع الصين.

ويعد ربط وتحديث السكك الحديدية والطرق، جزءاً من سلسلة من الإجراءات العملية، التي تهدف إلى تطوير العلاقات بين الكوريتين.