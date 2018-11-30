عطل يجبر طائرة تقل ميركل إلى قمة العشرين على العودة لألمانيا

الشارقة 24- د ب أ:





من المحتمل أن تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل متأخرة، إلى قمة مجموعة العشرين، في الأرجنتين، بعد أن أجبرت طائرتها، على القيام بهبوط غير متوقع، في كولونيا في وقت متأخر الخميس، بسبب عطل فني.

وكانت الطائرة "كونراد أديناور"، وهي طائرة من طراز إيرباص "إيه 340 – 300"، ومزودة بأربعة محركات، وتستخدمها الحكومة، في رحلات رسمية، وأعمال دبلوماسية، أقلعت من برلين، لكنها عادت أثناء تحليقها فوق هولندا.

وهبطت الطائرة في كولونيا، حيث كانت ميركل تأمل في ركوب طائرة بديلة، لكن المتحدث باسم ميركل، شتيفن زايبرت، أكد للصحافيين في مطار كولونيا بون، يوم الخميس، أن ميركل لن تكون قادرة على القيام برحلة ربط مباشر، بسبب مشاكل في جدولة طائرة حكومية أخرى.

وأضاف زايبرت، أن ميركل ووفدها يخططان للسفر إلى مدريد، صباح الجمعة، حيث ستتحرك على متن رحلة تجارية، مقررة إلى بوينس آيرس.

وأشار إلى أن طائرة حكومية ألمانية، لن تكون متاحة للرحلة إلى أميركا الجنوبية، إلا بعد ذلك الموعد بكثير، وأوضح أن المشاكل الفنية للطائرة، تطلبت أن تقطع رحلتها، وتعود إلى كولونيا.

ورداً على سؤال، حول ما إذا كانت المستشارة، قد تدخلت في قرار العودة، أوضح المتحدث، أن ميركل لم تتدخل أبداً، في صنع القرار، فيما يتعلق بطيران الطائرة.

ويمكن أن يتسبب التأخير، في إعادة جدولة بعض اجتماعاتها في القمة.

يشار إلى أن أسطول طائرات الحكومة الألمانية، كان عرضة لأعطال فنية، في السنوات الأخيرة.