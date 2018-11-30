محكمة بكوريا الجنوبية تقضي بتعويضات للعمالة القسرية من اليابان

الشارقة 24 – رويترز:

قضت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية الخميس، بأن تعوض شركة ميتسوبيشي اليابانية للصناعات الثقيلة، عشرة كوريين جنوبيين على عملهم القسري، أثناء الحرب العالمية الثانية.

وأيد الحكم الجديد قرار محكمة الاستئناف الصادر عام 2013، بأن تدفع ميتسوبيشي 80 مليون وون، أو نحو 71 ألف دولار، تعويضاً لكل من المدعين الخمسة أو أسرهم.

ويأتي الحكم على غرار الحكم التاريخي للمحكمة العليا الشهر الماضي لصالح كوريين جنوبيين، يسعون للحصول على تعويض من شركة نيبون ستيل آند سوميتومو ميتال اليابانية، على عملهم القسري إبان الحرب.

وفي حكم منفصل، أمرت المحكمة ميتسوبيشي أيضاً بدفع ما يصل إلى 150 مليون وون، لكل واحد من خمسة مدعين آخرين أو أسرهم.

والحكم قوبل سريعاً باستنكار من طوكيو، فقد وصفته ميتسوبيشي بأنه "مؤسف للغاية"، وأكدت في بيان أنها ستبحث ردها عليه مع الحكومة اليابانية.

وسارع وزير الخارجية الياباني تارو كونو لإصدار بيان أكد فيه أن قرارات المحكمة "غير مقبولة على الإطلاق"، وهو ما أكده أيضاً يوشيهيدي سوجا المتحدث باسم مجلس الوزراء، في إفادة صحافية الخميس، كما هدد باتخاذ إجراءات ضد سيؤول.