مقتل 10 في هجوم على مجمع أمني بريطاني بأفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وأصيب 19 آخرون في هجوم مسلح على مجمع لشركة بريطانية توفر متعاقدين أمنيين في العاصمة الأفغانية كابول بعد ساعات من إعلان الرئيس أشرف غني عن خططه للسلام في البلاد.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، الذي بدأ عندما انفجرت سيارة ملغومة خارج منشأة تابعة لمجموعة (جي.4 إس) الأمنية البريطانية قرب منطقة صناعية على الطريق الرئيسي المؤدي من كابول إلى شرق أفغانستان.

ويؤكد الهجوم استمرار تدهور الوضع الأمني في كابول رغم جهود الولايات المتحدة والحكومة الأفغانية لتمهيد الطريق نحو محادثات سلام مع حركة طالبان، بهدف إنهاء الحرب المستمرة منذ ما يزيد على 17 عاماً.

وقال غني اليوم قبل الهجوم بساعات إنه شكل فريقاً من 12 عضواً للتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع طالبان مضيفاً أن تنفيذ أي اتفاق سيستغرق 5 أعوام على الأقل.