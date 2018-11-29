بوتين يتهم رئيس أوكرانيا بافتعال مواجهة بحرية لزيادة شعبيته

الشارقة 24 – رويترز:

اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو بافتعال مواجهة بحرية مع روسيا في البحر الأسود مطلع الأسبوع، بهدف زيادة شعبيته قبل انتخابات مقررة العام المقبل.

وفي أول تعليق علني له على الواقعة قال بوتين، أمام منتدى مالي في موسكو الأربعاء، إن خطأ السفن الأوكرانية كان جليا، ووصف ما حدث بأنه مسألة حدودية بسيطة متهما بوروشينكو بافتعال أزمة صغيرة لزيادة شعبيته المنخفضة.

وتابع بوتين أن أوكرانيا استغلت الموقف بنجاح للترويج للمشاعر المناهضة لروسيا وأن الغرب مستعد للصفح عن أخطاء ساسة أوكرانيا لأن ذلك يصب في صالح الرواية المعادية لروسيا التي تروجها كييف.

وتحدث الرئيس الروسي بعد أن قالت موسكو إنها تعتزم نشر المزيد من صواريخ اس-400 أرض جو المتطورة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا عام 2014، ورأى مراسل من رويترز سفينة حربية روسية قرب منطقة التوتر مع أوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي أمرت فيه محكمة في شبه جزيرة القرم الأربعاء باحتجاز 9 من البحارة الأوكرانيين، الذين ألقت روسيا القبض عليهم، لمدة شهرين، وبموجب هذا الحكم سيظل كل البحارة الأوكرانيين الأربعة والعشرين محتجزين حتى الخامس والعشرين من يناير 2019 على الأقل.

واعتقل البحارة عندما احتجزت روسيا 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية وطواقمها الأحد، بعدما قالت إنها دخلت المياه الإقليمية الروسية بشكل غير مشروع، وهو ما تنفيه أوكرانيا.

وأثارت الواقعة مخاوف في الغرب من نشوب صراع أوسع نطاقاً بين البلدين وأعلنت كييف الأحكام العرفية في بعض أجزاء البلاد قائلة إنها تخشى من غزو روسي محتمل.

وأشار بعض حلفاء أوكرانيا الغربيون إلى احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب الواقعة الأمر الذي قد يوجه صفعة للاقتصاد الروسي.

تداعيات الواقعة تهدد أيضاً بتقويض اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وبوتين على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين هذا الأسبوع، وقال ترامب الثلاثاء إنه قد يلغي الاجتماع بسبب الواقعة لكن بوتين قال الأربعاء إنه ما زال يأمل في لقاء ترامب.