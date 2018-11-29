الهند وروسيا تجريان مناورات مشتركة

الشارقة 24 – رويترز:

أجرى الجيشان الهندي والروسي مناوراتهما المشتركة التي تقام كل ستة أشهر تحت اسم (إندرا 2018) في مدينة جانسي بشمال الهند بهدف تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وشارك في التدريبات الجيش الخامس لروسيا الاتحادية وكتيبة المشاة الميكانيكية الهندية بالإضافة إلى ما يصل إلى 500 جندي من الجانبين.

وجرت المناورات تحت لواء الأمم المتحدة بهدف تأكيد أهمية التدريب لتعزيز روح الفريق وتنفيذ عمليات حفظ السلام وزيادة مهارات استخدام الأسلحة والذخيرة.

وأكد قائد المنطقة العسكرية الشرقية الروسية الميجر جنرال أوليج تسيكوف أن التدريبات أثبتت أن الجيشين قادران على مكافحة الإرهاب سوياً.

وترجع العلاقات العسكرية بين البلدين إلى الحقبة السوفيتية حين اعتمدت الهند على موسكو في تسليح قواتها بالكامل.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي أصبحت الولايات المتحدة أكبر موردي الأسلحة للهند.