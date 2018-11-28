22 قتيلاً بانفجار قرب مصنع في المدينة الأولمبية بالصين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قتل 22 شخصاً على الأقل وجرح 22 آخرون في انفجار تلاه حريق قرب مصنع للكيمياويات في مدينة بشمال الصين من المقرر أن تستضيف الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2022، بحسب السلطات.

وتناثرت هياكل الشاحنات والسيارات المتفحمة على الطريق، فيما انكبت فرق الإطفاء على العمل في موقع الحادث، بحسب صور نشرتها وسائل الإعلام الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شاهد إنه سمع "دوياً قوياً جداً" بعد منتصف الليل ورأى النيران تشتعل في حقل وشاحنات أمام مصنع هيبي شنغهوا للكيمياويات في مدينة تشانغجياكو التي تبعد نحو 200 كلم شمال غرب بكين.

وأظهرت مشاهد مصورة واجهة المبنى المتفحمة أمامها طابوراً من السيارات المحترقة على طول الطريق.

ودمر الانفجار 38 شاحنة و12 سيارة، بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الرسمية على موقع ويبو للتواصل الاجتماعي.