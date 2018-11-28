أردوغان يحّذر قبرص واليونان من التنقيب المتهور عن الغاز والنفط

الشارقة 24 – أ ف ب:

حذّر الرئيس التركي، الثلاثاء، من التنقيب "المتهور" عن الغاز والنفط في شرق البحر المتوسط، قبالة سواحل قبرص، مشيراً إلى أنّ ذلك يمثل خطراً على قبرص واليونان، غداة تقديم عملاقي طاقة أوروبيين لنيقوسيا عروضاً للتنقيب.

وصعّد الرئيس رجب طيب أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة لهجته بخصوص التنقيب عن الغاز والنفط قبالة سواحل قبرص، المقسّمة منذ أكثر من أربعة عقود بين الجانب الجنوبي اليوناني المعترف به دولياً، والجانب الشمالي التركي، الذي تعترف به أنقرة فقط.

وتعارض تركيا أي مشاريع للتنقيب قبالة سواحل قبرص، مشيرة إلى أنّ ذلك يحرم القبارصة الأتراك من حقوقهم، فيما يخشى محللون من أنّ يتطور التوتر القائم لمواجهة كبرى.

وأكد أردوغان أمام اجتماع لنواب حزبه الحاكم في أنقرة، أنّ السلوك المتهور لليونان المدعوم من الدول الأوروبية بالتعاون مع الإدارة القبرصية اليونانية، يشكل خطراً وفوق ذلك تهديداً لأنفسهم.

وتأتي تصريحاته القوية غداة تقديم مجموعتي "إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية معاً، عرضاً للمشاركة في مناقصة للتنقيب عن الغاز والنفط واستثمارهما قبالة سواحل قبرص.

وكانت إيني وتوتال أعلنتا في فبراير الفائت اكتشاف كميات كبيرة من احتياطي الغاز في البحر، في جنوب غرب الجزيرة التي تستكشفها المجموعتان الإيطالية والفرنسية بالتساوي، إلا أنّ سفينة تنقيب تابعة لشركة "ايني" تخلت عن مهمتها الاستكشافية قبالة قبرص، بعدما سدت سفن بحرية تركية طريقها.