قوى عالمية تبحث السلام والإصلاحات في أفغانستان

الشارقة 24 – رويترز:

اجتمع مسؤولون من أفغانستان وقوى عالمية، في جنيف، يوم الثلاثاء، لتقييم جهود السلام، والنهوض بالاقتصاد، في البلد الذي يشهد حرباً مستمرة منذ 17 عاماً، وذلك تمهيداً لانسحاب القوات الأجنبية.

ويعقد المؤتمر، على مدى يومين، وتستضيفه الحكومة الأفغانية برعاية الأمم المتحدة، ويأتي في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

وبينما لا يتوقع أن يخرج المؤتمر بأي التزامات مالية جديدة، فإنه يعد فرصة للمانحين لتقييم النتائج التي تحققت، مقابل المبلغ الذي تم التعهد بمنحه لأفغانستان، ويبلغ 15.2 مليار دولار، في آخر مؤتمر للمانحين، والذي عقد في بروكسل، عام 2016.

كما يأتي المؤتمر، في مرحلة حساسة، مع كفاح قوات الأمن الأفغانية، للتصدي لمقاتلي طالبان الذين يزدادون ثقة، ووسط شكوك حول استعداد الغرب، لتقديم المزيد من الالتزامات.

وستطرح الحكومة، استراتيجية للتنمية، توضح كيف يمكن للاقتصاد الذي عصفت به أربعون سنة من الحروب أن ينهض بمفرده؟ كما ستقدم تعهدات بشأن قضايا منها محاربة الفساد وتمكين المرأة.

وأوضح مسؤولون، أن قدراً كبيراً من التركيز، سينصب على الاجتماعات الجانبية، حيث ستتاح الفرصة أمام المسؤولين من أفغانستان والقوى الإقليمية والغربية، لتقييم جهود المبعوث الأميركي لأفغانستان زلماي خليل زاد، المتعلقة بإحلال السلام.