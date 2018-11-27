الصراع يدفع 300 ألف أفغاني إلى النزوح في 2018

الشارقة 24 - د ب أ:

أكد تقرير للأمم المتحدة نُشر، يوم الثلاثاء، أن المعارك الدائرة في مناطق متفرقة من أفغانستان، أدت إلى نزوح أكثر من 300 ألف شخص منذ يناير الماضي.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فإن إقليم غزنة، الواقع جنوب شرقي البلاد، شهد وحده نزوح أكثر من 2511 أسرة، بسبب المعارك الدائرة.

وكانت منطقتا ماليستان وجاغوري بالإقليم، قد شهدتا موجة من الهجمات شنها مسلحو طالبان، خلال الشهر الجاري.

وكان عدد النازحين، من جراء الصراع تجاوز 250 ألف شخص، بحلول منتصف أكتوبر الماضي، العدد الأكبر منهم في أقاليم وردك وبغلان ونانجارهار وهلمند.

كما أعرب المكتب عن مخاوفه، من قيام الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بصورة متزايدة، بفرض ضرائب غير قانونية على وكالات الإغاثة.

وحذر من أن هذا من شأنه، التأثير على توصيل المساعدات الإنسانية بصورة سلسة، وفي الوقت المناسب.

وكان الصراع، قد تسبب في نزوح أكثر من 450 ألف شخص، في عام 2017.