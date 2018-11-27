اليابان تدرس شراء 100 طائرة شبح أميركية

الشارقة 24 – أ ف ب:

تدرس اليابان خططاً، لشراء ما يصل إلى 100 طائرة شبح طراز إف-35، من الولايات المتحدة بأكثر من 8.8 مليار دولار، في إطار سعيها للتصدي لتنامي التواجد العسكري الصيني في المنطقة.

وأوضح تقرير إعلامي، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حث اليابان، على شراء المزيد من العتاد العسكري الأميركي، وسلع أميركية أخرى، لافتاً إلى العجز التجاري الكبير لواشنطن مع طوكيو.

وقررت اليابان في وقت سابق شراء 42 طائرة إف-35 مقاتلة من الولايات المتحدة، وتفكر الآن في شراء ما يصل إلى 100 طائرة، تبلغ قيمتها أكثر من تريليون ين "8.8 مليار دولار".

ويتوقع أن توافق الحكومة على الخطة في منتصف ديسمبر، عند نشر الخطوط العريضة لبرنامج الدفاع الوطني.

وتدرس طوكيو أيضاً، تحديث حاملات المروحيات، لتتمكن من نقل وإطلاق طائرات مقاتلة.