روسيا تحذر من التصعيد في شرق أوكرانيا

الشارقة 24 - د ب أ:

حذر الكرملين، يوم الثلاثاء، من احتمال حدوث تصعيد للأوضاع في شرق أوكرانيا، قرب الحدود مع روسيا، بعد الاشتباك التي دار، مطلع الأسبوع، بين قوات أوكرانية وروسية، بالقرب من منطقة القرم المتنازع عليها.

وفرضت القيادة في أوكرانيا، الأحكام العرفية في معظم أنحاء البلاد، في أعقاب الاشتباك الذي دار بين قوات من البحرية الأوكرانية، وخفر السواحل الروسي.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن فرض الأحكام العرفية في بعض المناطق، ربما يهدد بتصاعد التوترات في المنطقة التي تشهد صراعاً، أي الجنوب الشرقي.

وصادق البرلمان الأوكراني، مساء الإثنين، على مرسوم بفرض الأحكام العرفية صدر عن الرئيس بيترو بوروشينكو.

وجاء إعلان الأحكام العرفية، بعد توتر العلاقات بين أوكرانيا وروسيا، على خلفية رفض خفر السواحل الروسي، عبور سفن تابعة للبحرية الأوكرانية، في مضيق كيرتش قبالة شبه جزيرة القرم.

وقامت القوات الروسية، على إثر ذلك، باحتجاز ثلاث سفن أوكرانية.