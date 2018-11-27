ترامب يرفض نتائج تقرير حكومي أميركي حول تغير المناخ

الشارقة 24 - رويترز:

رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب توقعات بأن تغير المناخ سيكون له ضرر خطير على اقتصاد بلاده، وهي النتائج التي توصل إليها تقرير نشرته حكومته الأسبوع الماضي.

وذكر التقرير الذي أجري بناء على تكليف من الكونغرس أن تغير المناخ سيكلف الاقتصاد الأميركي مليارات الدولارات بحلول نهاية هذا القرن، لكن ترامب قال إنه لا يعتقد أن التأثيرات الاقتصادية ستكون مدمرة.

وكان ترامب قد أعلن العام الماضي عن نيته الانسحاب من اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي الذي تم التوصل إليه في 2015، لتصبح الولايات المتحدة أول دولة تفعل هذا، ولا يستطيع ترامب الانسحاب إلا بعد الانتخابات الرئاسية في 2020 بسبب لوائح الأمم المتحدة.