أصحاب "السترات الصفراء" يواصلون احتجاجاتهم في فرنسا

الشارقة 24 – رويترز:

تواصلت الاحتجاجات العنيفة، في شارع الشانزليزيه في باريس، بعد مواجهات مع الشرطة، أغلق خلالها آلاف المحتجين أصحاب "السترات الصفراء" الشارع الشهير.

وبدأت المظاهرات، التي ليس لها قائد، كرد فعل على ارتفاع أسعار الوقود، لكنها توسعت بعد ذلك، للاحتجاج على ملفات أخرى، من بينها تقلص في قدرة الأسر على الإنفاق، في عهد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، التي تولت السلطة منذ 18 شهراً.

واستخدمت الشرطة، الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، خلال اشتباكها مع آلاف المحتجين الغاضبين.

وخلال الليل، استمرت نيران الحرائق التي اشتعلت خلال المواجهات، وواصلت الشرطة محاولتها السيطرة على الموقف.

وشارك نحو مئة ألف شخص في المظاهرات، في أنحاء مختلفة من فرنسا، منهم ثمانية آلاف في باريس.

وفي يوم السبت الماضي، شارك نحو 300 ألف شخص في مظاهرات السترات الصفراء، التي نظمت في مختلف أنحاء البلاد.

وأعلن متحدث باسم الرئيس الفرنسي، أن الرئيس حذر وزراء حكومته، يوم الإثنين، من أن مشاهد المعارك في الاحتجاجات، قد تؤثر على ثقة المستثمرين، وأنه يتعين على الحكومة الرد.