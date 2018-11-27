مقتل 4 جنود أتراك بتحطم مروحيتهم في وسط إسطنبول

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤولون، أن أربعة جنود لقوا حتفهم، وأصيب آخر، يوم الإثنين، في تحطم طائرة هليكوبتر عسكرية بوسط إسطنبول.

ونقلت وكالة الأناضول للأنباء، عن حاكم إسطنبول علي يرلي قايا، أن الطائرة الهليكوبتر سقطت في حي سنجق تبه في إسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة، بمنطقة سكنية، وأضاف أن الطائرة كانت تقوم بطلعة تدريبية، في قاعدة جوية.

وأظهرت لقطات الطائرة، وقد تحطمت في وسط منطقة سكنية، في حي سنجق تبه بإسطنبول على الجانب الآسيوي من المدينة.

وزار وزير الدفاع خلوصي أكار المكان، وأعلن أن تحقيقاً بدأ، وأن أربعة جنود لقوا حتفهم، وأصيب آخر، ونقل إلى العناية المركزة.