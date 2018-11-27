في ولاية فرح

استشهاد 22 شرطياً أفغانياً بكمين لطالبان

  • الثلاثاء 27, نوفمبر 2018 في 12:55 ص
  • عناصر من الجيش الأفغاني خلال تدريبات روتينية
    عناصر من الجيش الأفغاني خلال تدريبات روتينية
استشهد 22 شرطياً أفغانياً على الأقل، بكمين نفذته حركة طالبان، في ولاية فرح في غرب البلاد.
الشارقة 24 – أ ف ب:
 
أعلنت مصادر مطلعة، أن 22 شرطياً أفغانياً على الأقل استشهدوا، في كمين نفذته حركة طالبان، بولاية فرح في غرب البلاد، في ضربة جديدة للقوات الأفغانية، التي تواجه بالفعل خسائر قياسية.
 
ويأتي الهجوم، على قافلة للشرطة في ولاية فرح، وسط موجة عنف متواصلة في أرجاء أفغانستان منذ أسابيع، بما في ذلك اعتداء انتحاري في مسجد في قاعدة عسكرية الجمعة، وتكثيف الجهود لإقناع طالبان بإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً.
 
وأوضح الطبيب شير أحمد ويدا الذي يدير مستشفى فرح، أنه تم نقل 22 جثة، وشرطيين جريحين إلى مستشفى فرح.
 
وتبنت حركة طالبان الهجوم، التي زعمت أنّه أسفر عن استشهاد 25 شرطياً، وإصابة 4 آخرين.