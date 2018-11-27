استشهاد 22 شرطياً أفغانياً بكمين لطالبان

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت مصادر مطلعة، أن 22 شرطياً أفغانياً على الأقل استشهدوا، في كمين نفذته حركة طالبان، بولاية فرح في غرب البلاد، في ضربة جديدة للقوات الأفغانية، التي تواجه بالفعل خسائر قياسية.

ويأتي الهجوم، على قافلة للشرطة في ولاية فرح، وسط موجة عنف متواصلة في أرجاء أفغانستان منذ أسابيع، بما في ذلك اعتداء انتحاري في مسجد في قاعدة عسكرية الجمعة، وتكثيف الجهود لإقناع طالبان بإنهاء الحرب المستمرة منذ 17 عاماً.

وأوضح الطبيب شير أحمد ويدا الذي يدير مستشفى فرح، أنه تم نقل 22 جثة، وشرطيين جريحين إلى مستشفى فرح.

وتبنت حركة طالبان الهجوم، التي زعمت أنّه أسفر عن استشهاد 25 شرطياً، وإصابة 4 آخرين.