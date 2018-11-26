واشنطن تحذر موسكو من التحرك "خارج القانون" في أوكرانيا

الشارقة 24 – أ ف ب:

حذرت الولايات المتحدة روسيا، يوم الإثنين، من أن التحركات "الخارجة عن القانون"، مثل احتجاز سفن أوكرانية، في بحر آزوف، تحول دون تطوير علاقات طبيعية، بين واشنطن وموسكو.

وأوضحت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هايلي أمام مجلس الأمن الدولي، أن الولايات المتحدة ترحب بوجود علاقات طبيعية مع روسيا، ولكن الأفعال الخارجة عن القانون مثل هذه تستمر في جعل ذلك مستحيلاً.

ودعت هايلي أيضاً روسيا، إلى الإفراج عن السفن الأوكرانية وطواقمها، وحثت روسيا على احترام واجباتها الدولية، وعدم الاعتراض أو مضايقة الملاحة البحرية الأوكرانية، في مضيق كيرتش، وخفض حدة التوتر التي سببتها.

وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، قد اتهم روسيا برفع النزاع مع كييف، إلى مستوى جديد، بعد أن احتجزت ثلاث سفن أوكرانية قرب منطقة القرم، يوم الأحد.

وأوضح بوروشنكو في كلمة متلفزة للشعب، بعد الهجوم على السفن العسكرية الأوكرانية، دخلت روسيا مرحلة جديدة من العدوان، وأضاف أن الحادث أظهر، المشاركة المتغطرسة والعلنية للوحدات النظامية من الجيش الروسي، في النزاع مع أوكرانيا.

وأعلن أن ذلك يغير الوضع، لأن روسيا نفت في السابق ضلوع قواتها النظامية، في النزاع في أوكرانيا.

وجاءت كلمة بوروشنكو قبل التصويت في البرلمان، على طلبه فرض الأحكام العرفية في البلاد، لمدة 30 يوماً.

احتجاجات عنيفة عند البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا

وذكرت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أن الخلاف البحري بين موسكو وكييف، أدى إلى اندلاع احتجاجات عنيفة، عند البعثات الدبلوماسية الروسية في أوكرانيا.

وتجمع 70 متظاهراً، أغلبهم من الشباب، عند القنصلية الروسية في خاركيف، يوم الإثنين، وألقوا أجساماً مشتعلة على المبنى، وحاولوا إضرام النيران في الإطارات، بحسب المنظمة التي لديها بعثة من 760 مراقباً غير مسلح عبر أوكرانيا.

وفي العاصمة كييف، تضررت سيارة دبلوماسية روسية جراء النيران، بينما ألقى بعض من مئة متظاهر الألعاب النارية على قنصلية روسيا في أوديسا.

وتجمع مبعوثون من الدول الأعضاء بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا البالغ عددهم 57 عضواً، لعقد جلسة خاصة في فيينا، لمناقشة تصاعد التوترات.