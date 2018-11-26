روسيا تؤكد استخدام أسلحة ضد سفن للبحرية الأوكرانية

الشارقة 24 - رويترز:





نقلت وكالة الإعلام الروسية عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي قوله إن زوارق دورية روسية احتجزت 3 سفن تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود قرب القرم، الأحد، واستخدمت الأسلحة لإجبارها على التوقف.

وأفاد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بأنه تحرك لأن السفن الأوكرانية دخلت بصورة غير قانونية للمياه الإقليمية الروسية وتجاهلت التحذيرات وقامت بمناورات خطرة.

ونقلت الوكالة عن الجهاز قوله إن ثلاثة بحارة أوكرانيين أصيبوا في الواقعة وإنهم يتلقون الرعاية الطبية، وأَضاف الجهاز أن حياتهم ليست في خطر.