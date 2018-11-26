إصابة 200 في زلزال بقوة 6.3 درجة ضرب غرب إيران

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت إيران، يوم الأحد، أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن سقوط أي قتلى، عقب وقوع زلزال بلغت قوته 6.3 درجة، قرب الحدود الغربية لإيران مع العراق، لكن حوالي 200 شخص أصيبوا جراء الزلزال.

وشعر الناس في العاصمة العراقية بغداد، وفي الكويت بالزلزال.

وأوضح هوشانج بازواند حاكم إقليم كرمنشاه للتلفزيون الرسمي، أن ما يتراوح بين 200 و210 أشخاص تقريباً أصيبوا، لكن من دون قتلى.

وأشارت وسائل إعلام إيرانية، إلى أن المخاوف من توابع الزلزال، دفعت سكان عدد من المدن في إقليم كرمنشاه بغرب البلاد، إلى الخروج للشوارع والمتنزهات، في الطقس البارد.

وأرسلت السلطات، فرق إنقاذ على الفور، إلى المناطق المتضررة من الزلزال.