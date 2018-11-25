رسمياً... الاتحاد الأوروبي يقر اتفاق خروج بريطانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أقر زعماء الاتحاد الأوروبي، رسمياً، اتفاقاً لخروج بريطانيا من التكتل خلال قمتهم في بروكسل، الأحد، وحثوا البريطانيين على دعم خطة رئيسة وزرائهم تيريزا ماي للخروج التي تواجه معارضة غاضبة في البرلمان البريطاني.

والمعاهدة تقع في 600 صفحة، وتحدد شروط الانسحاب البريطاني من الاتحاد في 29 مارس، وأقر الزعماء إعلاناً آخر يقع في 26 صفحة يحدد مستقبل علاقات التجارة الحرة بين الطرفين.

واستبعد جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية تقديم تنازلات كبيرة جديدة، معبراً عن ثقته في أن تتمكن ماي من تمريره في البرلمان، لكنه أحجم عن التعليق على ما قد يحدث إذا فشلت في ذلك.

وذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد، أظهر أن أوروبا بحاجة إلى الإصلاح، مضيفاً أن باريس ستلزم بريطانيا بقواعد الاتحاد الأوروبي الصارمة، وخصوصاً فيما يتعلق بالبيئة مقابل تيسير فرص التجارة معها.

والسؤال الأهم الذي يواجه الاتحاد الأوروبي الآن، هو ما إذا كانت حكومة الأقلية المنقسمة بقيادة ماي ستتمكن خلال الأسابيع المقبلة من إدارة الدفة نحو إتمام الصفقة التي ستلزم لندن باتباع الكثير من قواعد الاتحاد حتى تحافظ على تيسير فرص التجارة رغم المعارضة الشديدة للصفقة داخل البرلمان البريطاني، سواء من مؤيدي أو معارضي الخروج من الاتحاد.

وقالت رئيسة ليتوانيا، إنه في حالة رفض البرلمان للعرض فإن هناك 4 احتمالات من بينها إما إجراء استفتاء ثان في بريطانيا، أو إجراء انتخابات جديدة ليحل رئيس وزراء جديد محل ماي، أو العودة إلى بروكسل لمحاولة التفاوض من جديد بشأن العرض، والاحتمال الرابع الذي لم تذكره هو ببساطة أن تخرج بريطانيا من الاتحاد في 29 مارس دون اتفاق قانوني.

ويستعد الطرفان لسيناريو الخروج دون اتفاق، رغم أن الاتحاد يشدد على أن بريطانيا ستكون الخاسر الأكبر.

ورغم صمود الجنيه الإسترليني بقوة منذ ظهور ملامح الاتفاق خلال الأيام العشرة الأخيرة، إلا أن التوتر يخيم على الشركات والمستثمرين.