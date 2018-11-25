تیریزا ماي: جبل طارق أرض بريطانية

الشارقة 24 – كونا:

أعلنت رئیسة الوزراء البریطانیة تیریزا ماي، یوم السبت، أن مضیق جبل طارق أرض بریطانیة، وأنھا ستقف إلى جانب شعب المضيق، وذلك بعدما حصلت إسبانیا على ضمانات خطیة، بشأن دورھا في مستقبل شبه الجزیرة، بعد انسحاب بریطانیا من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت ماي للصحافیین، وھي في طریقھا للقاء رئیس المجلس الأوروبي دونالد تاسك، في بروكسل، أنها ستفاوض بالنیابة عن عائلة المملكة المتحدة بأكملھا بما فیھا جبل طارق.

وأشارت إلى أن مضیق جبل طارق، مشمول باتفاقیة انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي "البريكست"، وأن موقفھا من ھذا الأمر لم یتغیر، مضیفة "سأقف دوماً إلى جانب شعب مضیق جبل طارق".

یأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان رئیس الوزراء الإسباني بیدرو سانتشیث، عن رفعه الاعتراض على اتفاق خروج بریطانیا من الاتحاد الأوروبي، بعد التوصل إلى اتفاق بشأن مضیق جبل طارق، ما یمھد الطریق أمام إقرار اتفاق خروج بریطانیا من الاتحاد، یوم الأحد.