الإكوادور تطلب دعماً بـ 550 مليون دولار لمساعدة لاجئي فنزويلا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن مسؤول في الإكوادور، أن بلاده تحتاج إلى 550 مليون دولار، لتقديم المساعدات لمواطني فنزويلا الفارين، من الأزمة الاقتصادية في بلادهم.

وأضاف أنه يأمل في جمع هذا المبلغ، في شكل تبرعات، من منظمات متعددة الأطراف، ودول مجاورة.

وتجمعت وفود من 12 دولة في أميركا اللاتينية في العاصمة كيتو، يومي الخميس والجمعة الماضيين، لتنسيق الخطط بشأن التعامل، مع أزمة مهاجري فنزويلا، التي تفوق طاقة وكالات الخدمات الاجتماعية، في أميركا الجنوبية.

وتقدر الإكوادور، أن نحو 600 ألف فنزويلي دخلوا البلاد في 2018، عبر الحدود مع كولومبيا، وسيواصل معظمهم الرحلة إلى بيرو.

وتوضح الأمم المتحدة، أن نحو ثلاثة ملايين شخص غادروا فنزويلا، منذ عام 2015، هرباً من الأزمة الاقتصادية، التي عجز بسببها الملايين عن توفير احتياجاتهم الأساسية، من الغذاء والدواء.