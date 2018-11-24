مصرع 30 بسقوط حافلتهم في مجرى مائي في الهند

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

قُتل 30 شخصاً على الأقل بينهم أطفال غرقاً، السبت، بعد سقوط حافلتهم في مجرى مائي في الهند، بحسب الشرطة، في مأساة جديدة على الطرقات الهندية التي تعد من الأخطر في العالم.

وأفادت الشرطة بأنها انتشلت 30 جثة من حافلة نقل خاصة بعد أن انحرفت عن الطريق وسقطت في مجرى للمياه في محافظة مانديا في ولاية كارناتكا في جنوب البلاد.

وقال شرطي في الموقع لوكالة فرانس برس إن العديد من الضحايا هم تلاميذ كانوا في طريقهم للعودة إلى منازلهم.

ولم تكشف الشرطة عدد الركاب الذين كانوا على متن الحافلة أو أسباب الحادثة لكنها قالت إن السائق كان مسرعاً على ما يبدو.