"بوكو حرام" تتبنى قتل 118 جندياً في منطقة بحيرة تشاد

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلن جناح "بوكو حرام"، الذي بايع تنظيم "داعش" الإرهابي، مسؤوليته عن قتل 118 جندياً، خلال سلسلة هجمات، شنها الأسبوع الماضي، في منطقة بحيرة تشاد، خصوصاً في نيجيريا.

ونقل موقع سايت الأميركي الذي يرصد بيانات الإرهابيين، يوم الجمعة، أن تنظيم "داعش" في إفريقيا الغربية، أعلن في شريط فيديو، مسؤوليته عن شن خمس هجمات، في تشاد ونيجيريا، بين الخامس عشر والحادي والعشرين من نوفمبر الجاري.

وكانت مصادر أمنية متطابقة، قد أفادت أن 44 جندياً على الأقل قتلوا في هجوم شنته هذه المجموعة الإرهابية، الأحد الماضي، على قاعدة للجيش النيجيري في ميتيلي، إلا أن جندياً فر من المعارك، أكد أن عدد القتلى الفعلي يصل إلى نحو مئة.