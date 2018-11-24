الجيش الفرنسي يقتل 30 إرهابياً في مالي

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت قيادة أركان الجيش الفرنسي، مساء الجمعة، في بيان، أن الجيش الفرنسي شن ليلة الخميس- الجمعة، عملية عسكرية في وسط مالي، أتاحت القضاء على نحو 30 إرهابياً.

وأشادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، بالعمل المعقد والشجاع، الذي أتاح القضاء على مجموعة إرهابية كبيرة، كان في عدادها على الأرجح حمدون كوفا أحد أبرز معاوني إياد أغ غالي زعيم كتيبة ماسينا.

وأضاف البيان، أن العملية العسكرية جرت في منطقة موبتي، وتم خلالها استخدام وسائل جوية عدة، ضمت طائرات من نوع ميراج 2000، ومروحيات من نوع تيغر وغازيل، مدعومة بطائرات من دون طيار من نوع ريبر، مضيفاً أنه كان للضربات الجوية تأثير الصدمة.