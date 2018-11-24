ضباط من جيشي الكوريتين يلتقون لإعادة فتح طريق يصل بينهما

الشارقة 24 – رويترز:

نشرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، مقطع فيديو، يوم الخميس، يظهر لقاءً بين ضباط من جيشي الكوريتين، على الحدود، لإعادة فتح طريق يصل بينهما.

وفتحت الكوريتان طريقاً، في المنطقة منزوعة السلاح بينهما، ضمن جهود مشتركة، لانتشال جثث جنود قُتلوا خلال الحرب الكورية.

وأظهر الفيديو، الذي تم تصويره في منتصف نوفمبر الجاري، ضباطاً من الكوريتين، وهم يقفون عند خط ترسيم الحدود العسكرية، خلال عملية إنشاء الطريق بالمنطقة منزوعة السلاح.

وأشارت الوزارة، إلى أن محادثات مقتضبة جرت بينهم، بشأن الجدول الزمني وتطور الإنشاءات.

وقبل أن تبذلا جهوداً لانتشال الجثث، بدأت الدولتان في إزالة الألغام، في المنطقة منزوعة السلاح، لتوفير الأمان للمشروع.

ويبلغ طول الطريق ثلاثة كيلومترات، وجرى شقه في موقع حدده الطرفان للمشروع، ودارت في الموقع عمليات حربية شرسة.

ويعتبر هذا أول طريق يربط بين البلدين منذ 14 عاماً، وكانت الدولتان قد فتحتا طريقاً عبر الحدود على الساحل الغربي لشبه الجزيرة الكورية في عام 2003، وطريقا آخر على الساحل الشرقي في عام 2004.

والطريق الجديد، جزء من اتفاق عسكري وقعته الدولتان، خلال ثالث قمة بين زعيميهما عقدت في بيونج يانج في أكتوبر الماضي.