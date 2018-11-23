رئيس الصين يقوم بأول زيارة لبنما في ديسمبر المقبل

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت الرئاسة في بنما، أن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيقوم بأول زيارة دولة لبنما، في مطلع ديسمبر المقبل، تعزيزاً لعلاقات انتقدتها الولايات المتحدة بقوة.

وأقامت الدولتان علاقات دبلوماسية العام الماضي، بعدما قطعت بنما علاقاتها مع تايوان، في خطوة حذت حذوها جمهورية الدومينيك والسلفادور.

وعبرت واشنطن عن قلقها المتزايد إزاء تنامي نفوذ الصين في المنطقة، واستدعت كبار دبلوماسييها من الدومينيك والسلفادور وبنما في سبتمبر الماضي.

وذكرت رئاسة بنما في بيان أصدرته، الخميس، أن الرئيسين الصيني والبنمي سيوقعان حوالي 20 اتفاق تعاون في مجالات كالتجارة والتكنولوجيا والبنية التحتية خلال "الزيارة غير المسبوقة"، التي ستجرى يومي الثاني والثالث من ديسمبر المقبل.

وبدأت بنما والصين في يوليو، محادثات تتعلق بالتجارة الحرة، من شأنها أن تحول بنما إلى مركز لتداول السلع الصينية في أنحاء أميركا اللاتينية.