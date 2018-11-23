انفجار وإطلاق نار قرب القنصلية الصينية في كراتشي

عناصر من الشرطة الباكستانبية، أرشيفية

الشارقة 24 - د ب أ:

سُمع دوي انفجار تلاه إطلاق نار قرب القنصلية الصينية في مدينة كراتشي بجنوب باكستان، الجمعة.

وأفاد سجاد أحمد المتحدث باسم الشرطة، أن قوات من الشرطة والجيش هرعت إلى القنصلية في منطقة كليفتون، بعد سماع إطلاق النار مباشرة.

وذكرت قناة "جيو" الإخبارية الباكستانية، أن الشرطة طوقت المنطقة بعد تبادل إطلاق نار بين أكثر من مهاجم وحرس القنصلية.

وغالباً ما يتعرض مواطنون صينيون ومشاريع البنية التحتية الصينية في باكستان لهجمات من جانب المتشددين الإسلاميين والقوميين المعارضين لهذه المشاريع.

وتبني الصين ممراً تجارياً بقيمة 62 مليار دولار عبر باكستان، للوصول إلى الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.