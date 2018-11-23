التوتر يحتدم على حدود أميركا والمكسيك

أحد المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى في الطريق إلى الولايات المتحدة

الشارقة 24 – رويترز:

احتشد مئات من المهاجرين القادمين من أميركا الوسطى حول نقطة عبور تسودها أجواء التوتر على حدود المكسيك مع الولايات المتحدة، حيث تسببت إجراءات الأمن المشددة في اصطفاف طوابير طويلة.

وانطلق المهاجرون لا يحملون سوى متعلقات بسيطة وكثيرون منهم يسحبون أطفالاً، في محاولة للعبور من مدينة تيخوانا المكسيكية الحدودية.

ويتكدس في ملعب بيسبول بالمدينة الآن نحو 6 آلاف مهاجر كانوا قد تدفقوا من أنحاء المكسيك في الأسابيع الأخيرة.

ووصل المهاجرون إلى معبر شابارال الحدودي المواجه لمدينة سان دييجو بولاية كاليفورنيا الأميركية، وقالوا إنهم سينتظرون بالموقع إلى أن يتمكنوا من التقدم بطلبات اللجوء، رغم تشديد الولايات المتحدة للإجراءات على الحدود.

وقال ديفيد الذي قدم من هندوراس: "يتملكنا اليأس، أمطرت السماء الليلة الماضية وأغرقتنا جميعاً، لم تعد بالموقع أي مساحة، وكلنا مرضى، أطفالي أصيبوا بنزلة برد... ولم يأت أحد لمساعدتنا".

وفي وقت سابق، الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه أجاز استخدام القوة المميتة على الحدود، وحذّر من أن بلاده قد تغلق الحدود بأكملها.