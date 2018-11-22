مقتل 100 جندي نيجيري بهجمات إرهابية

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت خمسة مصادر أمنية، أن هجمات نفذها إرهابيون، أسفرت عن مقتل نحو 100 جندي في شمال شرق نيجيريا، في الأيام القليلة الماضية.

وعلق مجلس الشيوخ النيجيري، يوم الخميس، جلسته حداداً على 44 جندياً قتلوا بعد هجوم في ميتيلي بولاية بورنو شمال شرق البلاد، يوم الأحد.

وأوضح أربعة من المصادر الأمنية، أن نحو مئة قتلوا في هذا الهجوم منفرداً، إلا أن حصيلة القتلى ليست نهائية.

وأشار المصدر الأمني الخامس، إلى أن 96 قتلوا في شمال شرق البلاد، في الأيام الماضية، أغلبهم في هجوم ميتيلي، لكن هجمات أخرى أيضاً شهدت سقوط قتلى.