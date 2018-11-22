البرلمان الايرلندي يؤيد بأغلبية ساحقة مسودة "خروج بريطانيا"

الشارقة 24 – رويترز:

أيد برلمان ايرلندا بأغلبية ساحقة، مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعمت كافة الأحزاب الرئيسية المسودة التي تؤكد الحكومة أنها تحقق كل أولوياتها.

ورغم أن التصويت غير ملزم قانوناً، إذ لا حاجة للتصديق عليه سوى في البرلمان الأوروبي والبرلمان البريطاني، أراد رئيس وزراء ايرلندا ليو فارادكار، إظهار أن السياسيين من كافة الأطياف يدعمون موقفه.

ومن المقرر أن يصدق زعماء الاتحاد الأوروبي على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من التكتل الأحد، إلى جانب إعلان سياسي بشأن التجارة بين الجانبين.

وستقع مهمة شاقة بعد ذلك على عاتق رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، وهي استمالة المشرعين البريطانيين المشككين في الاتفاق، وهم أغلبية.