إيطاليا تتهم سفينة لإنقاذ المهاجرين بإلقاء نفايات سامة

الشارقة 24 – رويترز:

اتهم قضاة إيطاليون منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية، بإلقاء نفايات سامة بشكل غير قانوني، في عدة موانئ في جنوب إيطاليا، وهو ما وصفته المنظمة بأنه محاولة لوقف جهود إنقاذ المهاجرين بأساليب أخرى.

وأصدر القضاة أمراً بالتحفظ على السفينة أكواريوس التي تديرها "أطباء بلا حدود" وأنقذت آلاف المهاجرين منذ عام 2016 لكن المنظمة نفت ارتكاب أي جريمة واتهمت إيطاليا بالسعي لتجريم مهام البحث والإنقاذ الإنسانية.

والسفينة أكواريوس راسية في ميناء مرسيليا الفرنسي منذ سبتمبر أيلول بعد فشل القائمين عليها في تسجيلها لدى أي دولة كي تستأنف رحلاتها إلى جنوب البحر المتوسط.

وأكد مكتب المدعي العام في كاتانيا بجزيرة صقلية الإيطالية، أنه يعتقد بأن أفراد طاقمي السفينة أكواريوس وشقيقتها السفينة فوس برودنس، ألقوا بشكل غير قانوني، نفايات طبية يحتمل أن تكون خطيرة وسط قمامة عادية بين يناير 2017 ومايو 2018.

وأضاف في بيان، أن السلطات المحلية تسلمت 24 ألف كيلوغرام من النفايات المشبوهة، في 11 ميناء في إيطاليا.