كوريا الشمالية تدمر نقاط حراسة في المنطقة منزوعة السلاح

الشارقة 24 – رويترز:

بعد اتفاق عسكري مع كوريا الجنوبية، أزالت كوريا الشمالية نقاط حراسة، في المنطقة منزوعة السلاح، التي تفصل بين البلدين.

واللقطات التي كشفت عنها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أظهرت لحظة تفجير نقاط الحراسة في كوريا الشمالية، وما نجم عنها من طبقة سميكة من الدخان.

ويأتي ذلك، بعد اتفاق عسكري خلال قمة عقدت الشهر الماضي في كوريا الشمالية.

ونص الاتفاق على وقف جميع الأعمال العدائية، وإقامة منطقة حظر طيران قرب الحدود، وإزالة نقاط الحراسة والأسلحة النارية والألغام تدريجياً، من المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بينهما.

وأوضحت الوزارة، أن البلدين اتفقا كخطوة أولية على إزالة 11 نقطة حراسة في مسافة كيلومتر واحد، على جانبي الحدود، وسحب المعدات والأفراد منها، بحلول نهاية نوفمبر الجاري.