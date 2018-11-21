قتيل و44 مصاباً بخروج قطار عن القضبان في إسبانيا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت أجهزة الطوارئ الإسبانية، على موقع "تويتر"، أن قطار ركاب خرج عن القضبان خارج مدينة برشلونة، يوم الثلاثاء، ما أدى لمقتل شخص، وإصابة 44 آخرين.

وأوضحت متحدثة باسم شركة رنفه لتشغيل القطارات، أن الحادث وقع بين بلدتي تاراسا ومانريزا في شمال شرق البلاد، بعد السادسة صباحاً بقليل، مضيفة أنه نتج عن انهيار أرضي.

وكان القطار يقل 131 شخصاً.

وذكر التلفزيون الإسباني، أن عمال الإنقاذ يحاولون انتشال ركاب محاصرين بين الحطام.

وتعرض شمال إسبانيا لأمطار غزيرة في الأيام القليلة الماضية، أدت لفيضانات وانهيارات أرضية.

وفي عام 2013، قُتل 79 شخصاً، وأصيب نحو 140، عندما خرج قطار عن القضبان، بينما كان في طريقه من مدريد إلى شمال غرب إسبانيا.

وكان هذا أسوأ حادث قطار في إسبانيا منذ عقود.