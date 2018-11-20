قافلة مهاجرين جديدة تنطلق من أميركا الوسطى نحو الولايات المتحدة

الشارقة 24 – أ ف ب:

انطلقت قافلة مهاجرين جديدة، من أميركا الوسطى، تضم 200 شخص، يرغبون في دخول الولايات المتحدة، بدون تأشيرات دخول رغم التهديدات بطردهم، وهذه المرة من السلفادور.

وأوضح هؤلاء الأشخاص، أنهم يفرون من حروب العصابات والبؤس في بلادهم، وتجمعوا في ساحة في غرب العاصمة سان سلفادور، ثم استقلوا ثلاث حافلات للتوجه إلى مدينة سونسوناتي، على بعد 66 كم من ذلك المكان.

ثم انتقلوا إلى غواتيمالا، الدولة الواقعة على الحدود، والتي يرغبون في العبور من خلالها.

وأشار هؤلاء المهاجرين، إلى أنه هناك العديد من العائلات مع أطفالهم، وأوضحت امرأة تدعى سيسيليا بونيلا "36 عاما"، والتي غادرت الحي الذي كانت تقيم فيه، ويشهد حرب عصابات، برفقة ابنيها البالغين من العمر 5 و13 سنة، أن الحقيقة هي أنه لم يعد أمامي من خيار.

وأضافت أنها لا تريد الرحيل لكن لا يمكنها القيام بأي شيء، وأنها وحيدة مع طفلين، ولم تتلق أية مساعدة من أحد، والعصابات تهددها، وبالتالي كان من الأفضل لها الرحيل.

وفي 13 أكتوبر الماضي، شكل آلاف الأشخاص من هندوراس، قافلة للتوجه إلى الولايات المتحدة، وتجمعوا في تيخوانا، البلدة المكسيكية الواقعة على الحدود الأميركية، لكن فرصهم في العبور ضئيلة، وانضم إلى تلك القافلة مهاجرون آخرون وخصوصاً من السلفادور.