البيت الأبيض يعيد لمراسل "سي إن أن" بطاقة اعتماده بصورة نهائية

الشارقة 24 – أ. ف. ب:

أعلنت الرئاسة الأميركية، الإثنين، أنّها أعادت لمراسل شبكة "سي إن أن" الأميركية جيم أكوستا، بصورة نهائية بطاقة اعتماده في البيت الأبيض، التي سحبت منه، بعد سجال دار بينه وبين الرئيس دونالد ترامب، مشيرةً إلى أنّها وضعت قواعد جديدة لسير المؤتمرات الصحافية لا بدّ له ولبقيّة زملائه من اتّباعها تحت طائلة "تعليق أو إلغاء" اعتماداتهم.

وقالت المتحدّثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان، أنه تم إبلاغ جيم أكوستا و"سي إن أن" بأنّ بطاقة اعتماده أعيد تفعيلها، وأن بعض القواعد ستحكم من الآن فصاعداً سير المؤتمرات الصحافية في البيت الأبيض.

وأوضحت أنّ هذه القواعد تنصّ على أنّه يحظر اعتباراً من، الإثنين، على الصحافي الذي يُسمح له بطرح سؤال أثناء مؤتمر صحافي بأن يطرح على الرئيس، أو على أي مسؤول آخر في الإدارة، "إلاّ سؤالاً واحداً، ثم يفسح المجال أمام صحافيين آخرين لطرح أسئلة".

وأضافت أنّه يحظّر على الصحافي أن يطرح سؤالاً تعقيبياً إلّا إذا سُمح له بذلك، وحين يحصل ذلك وينتهي من سؤاله الاستيضاحي، عليه أن يمتثل للقاعدة السابقة ويفسح المجال أمام بقية زملائه لطرح أسئلتهم.

وحذّرت ساندرز من أنّ عدم الالتزام بهذه القواعد قد يؤدّي إلى تعليق أو إلغاء بطاقة الاعتماد الصحافية.

وفي السياق ذاته، أعلنت شبكة "سي إن أن" أنّها قررت إسقاط الدعوى القضائية التي رفعتها ضد البيت الأبيض، بعدما أعاد الأخير بطاقة الاعتماد لمراسلها.