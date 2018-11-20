الشرطة الأسترالية تعتقل 3 رجال خططوا لشن هجوم إرهابي

الشارقة 24 – رويترز:

أفادت الشرطة الأسترالية، الثلاثاء، أنها اعتقلت 3 رجال يشتبه في أنهم كانوا يعدون لشن هجوم يستهدف الجمهور في ملبورن، بعد أقل من أسبوعين على قيام رجل بقتل شخص، في ثاني كبرى مدن أستراليا، في هجوم وصفته الشرطة بأنه عمل إرهابي.

ونفذت الشرطة الاتحادية وشرطة الولاية والمخابرات الأمنية الأسترالية ووكالات أخرى تشكل فريقاً مشتركاً لمكافحة الإرهاب الاعتقالات، صباح الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن الرجال الثلاثة وأعمارهم 30 و26 و21 عاماً، اعتقلوا بعد الاشتباه في سعيهم للحصول على بنادق آلية لتنفيذ الهجوم، وجميعهم مواطنون أستراليون ألغيت جوازات سفرهم في وقت سابق هذا العام.

وقال جراهام آشتون رئيس شرطة فيكتوريا للصحفيين: "لدينا الآن أدلة كافية للتحرك فيما يتصل بمنع هجوم إرهابي".

وأكدت الشرطة أن المشتبه بهم لم يتخذوا قراراً بشأن الموقع الذي كانوا يعتزمون مهاجمته، لكنهم يعتقدون أن الهجوم كان وشيكاً.

وقال آشتون: "من المؤكد أنهم كانوا يتطلعون إلى مكان للتجمع حيث ستكون فيه حشود".

وتابع قائلاً "كانوا يحاولون التركيز على محاولة أن يكون مكاناً يمكنهم أن يقتلوا فيه أكبر عدد ممكن من الناس".

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن الاعتقالات أبطلت أي تهديد من المجموعة.