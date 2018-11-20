محتجون في فرنسا يغلقون 3 مستودعات للوقود

الشارقة 24 – رويترز:

أكدت شركة توتال أن محتجين فرنسيين غاضبين من رفع الضرائب على الوقود أغلقوا ثلاثة مستودعات للوقود، الإثنين، فيما دخلت مظاهرات احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون يومها الثالث.

وشارك آلاف في احتجاجات على الطرق في أنحاء فرنسا في مطلع الأسبوع مما تسبب في اختناقات مرورية لمسافات طويلة ووقوع عدد من الحوادث شهدت إحداها مقتل شخص.

وأوضح رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الأحد، أن الحكومة لن تتراجع عن خطط زيادة الضرائب على الوقود اعتباراً من الأول من يناير.

وذكر المتحدث باسم توتال أن الشركة تدير اثنين من المستودعات الثلاثة أحدهما في فيرن قرب مدينة رين في شمال غرب البلاد فيما يقع الآخر في فو-سير-مير في الجنوب.

وأشار إلى أن المستودع الثالث، وتشارك توتال في ملكيته لكنها لا تديره، يقع في لا روشيل.

وتتزامن الاحتجاجات على زيادة الضرائب على الوقود مع تراجع ملحوظ في القوة الشرائية وانخفاض في شعبية ماكرون إذ يتهمه البعض بأنه منحاز للأغنياء في برنامجه الاقتصادي.

وقدرت وزارة الداخلية عدد من شاركوا في مظاهرات، السبت، بنحو 280 ألف شخص.

واتسمت بعض الاحتجاجات بالعنف واعتقل خلالها نحو 160 شخصاً فيما أصيب أكثر من 400 في اشتباكات متفرقة.