زعماء "احتلوا هونج كونج" ينفون تهمة الإخلال بالنظام العام

الشارقة 24 – رويترز:

نفى ثلاثة من زعماء حركة "احتلوا هونج كونج" المطالبة بالديموقراطية، والتي شلت أجزاء من المدينة التي تحكمها الصين لمدة ثلاثة أشهر في عام 2014 تهمة الإخلال بالنظام العام، الإثنين، مع تنامي الانتقادات الدولية لتراجع الحقوق المدنية.

ويواجه أستاذ القانون بيني تاي (54 عاماً) وخبير علم الاجتماع تشان كين مان(59 عاماً) والقس المتقاعد تشو يي مينغ (74 عاماً) اتهامات بالتآمر وتكدير النظام العام والتحريض على تكدير النظام العام.

وتسلط المحاكمة التي تجري متابعتها عن كثب الضوء على التوترات التي تسود هونج كونج، المستعمرة البريطانية السابقة، حيث يواجه نشطاء ساخطون يدافعون عن الديموقراطية محاولات زعماء الحزب الشيوعي في بكين تشديد قبضتهم على الحريات في المدينة وعلى حكمها الذاتي.

وتبلغ أقصى عقوبة لكل من هذه الاتهامات الـ 3 السجن سبع سنوات.