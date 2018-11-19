دعوة رئاسية سريلانكية لإجراء تصويت ثالث بالثقة على "رئيس الوزراء"

الشارقة 24 – رويترز:

أطلق الرئيس السريلانكي "مايثريبالا سيريسينا"، الأحد، دعوة تزيد الأزمة السياسية تعقيداً، لقادة الأحزاب في عقد اجتماع بشأن إجراء تصويت ثالث بالثقة، لـ "ماهيندا راجاباكسه" رئيس الوزراء المعين حديثاً، بعدما رفضت أغلبية أعضاء البرلمان منحه الثقة مرتين.

وذكر نائب مؤيد للرئيس في تصريحات للصحفيين، أن "سيريسينا" رفض نتيجة التصويت الثاني، الذي أجري الجمعة، وهو التصويت الذي عزز موقف رئيس الوزراء المُقال "رانيل ويكرمسينغ"، الذي يسعى للعودة إلى المنصب.

وفي بيان مكتب الرئيس، بشأن اتخاذ قرار التصويت لحجب الثقة عن الحكومة، أشار الرئيس إلى أنه يريد تصويتاً بالنداء بالاسم أو إجرائه إلكترونياً.

وعمت الفوضى البرلمان لليوم الثالث على التوالي، الجمعة، عندما ألقى النواب المؤيدين لـ "راجاباكسه" كتباً، وعبوات صلصة حارة، وزجاجات مياه، وقطع أثاث على رئيس البرلمان، في مسعى لمنع إجراء التصويت بالثقة على الحكومة.

وأفاد مكتب "سيريسينا" أن جميع قادة الأحزاب اتفقوا في اجتماع الأحد، على عقد جلسات تشريعية منضبطة عندما تبدأ الإجراءات الجديدة يوم الإثنين.

ولم يشارك في الاجتماع كل من رئيس البرلمان "كارو جاياسوريا"، وزعيم حزب جبهة التحرير الشعبية الماركسي "أنورا كومارا ديساناياكي".

واعتقد "ديساناياكي" أن رفض قبول نتيجة التصويت السابقة، وتقديم مختلف المبررات الواهية، هو أمر غير مناسب لرئيس البلاد.

وصرح حزب "ويكرمسينغ"، أنه مستعد لإثبات قوة التأييد التي يتمتع بها رئيس الوزراء المقال في البرلمان.