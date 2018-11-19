مبعوث أميركا لأفغانستان يأمل بالتوصل لاتفاق مع طالبان في 2019

الشارقة 24 – رويترز:

أعلن المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، يوم الأحد، بأنه يأمل في التوصل لاتفاق سلام قبل 20 أبريل من العام المقبل وهو الموعد الذي من المقرر أن تجري فيه البلاد انتخابات رئاسية وذلك أثناء زيارته لكابول لقيادة محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان والحكومة الأفغانية.

وأضاف الدبلوماسي الأميركي المولود في أفغانستان أنه لا يزال "متفائلاً بحذر" بشأن المحادثات.

وذكر زلماي خليل، أن النتيجة النهائية للمحادثات ستكون السلام وأفغانستان ناجحة لا تشكل أي خطر على نفسها أو على المجتمع الدولي.